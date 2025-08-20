Anglo American recule à Londres après la vente avortée de ses mines de charbon à Peabody

Le géant minier britannique Anglo American reculait mercredi matin à Londres, au lendemain de l'abandon par Peabody Energy de l'acquisition de ses mines de charbon australiennes, une transaction évaluée à 3,8 milliards de dollars.

( AFP / EMMANUEL CROSET )

Le titre perdait 2,07%, sur l'indice vedette FTSE 100 de la Bourse britannique, à 21,25 livres vers 08H15 GMT.

Peabody avait annoncé mardi "avoir mis fin aux accords d'achat conclus" avec l'entreprise "en raison d'un +changement défavorable significatif+" dans la transaction, "la plus importante" des mines concernées par l'opération, celle de Moranbah North (nord-est), ayant été mise à l'arrêt fin mars après un feu souterrain.

"La cause exacte de l'événement reste inconnue et aucun calendrier précis n'existe pour une reprise durable", avait précisé l'Américain, soulignant que les deux sociétés ne sont "pas parvenues à un nouvel accord" de compensation.

Anglo American a de son côté annoncé son intention de saisir "une procédure d'arbitrage afin d'obtenir réparation pour rupture abusive".

"Nous sommes convaincus que l'incident de Moranbah North en mars ne constitue pas un +changement défavorable significatif+ au titre des accords de vente conclus", a déclaré Duncan Wanblad, son directeur général, dans un communiqué. "Notre position est confortée par l'absence de dommages à la mine et aux équipements.".

La transaction aurait permis à Anglo American de se retirer du charbon sidérurgique. Elle avait été annoncée fin novembre, pour un montant maximum de 3,775 milliards de dollars.

Anglo American a présenté en mai 2024 un projet de scission de plusieurs activités, dont le charbon pour la métallurgie, mais aussi le platine et les diamants en Afrique du Sud, pour se concentrer sur le cuivre, le minerai de fer haut de gamme et les engrais.

Fondée en 1917 en Afrique du Sud par l'industriel d'origine allemande Ernest Oppenheimer, l'entreprise est aujourd'hui l'une des plus grandes sociétés minières du monde, cotée à la fois à Londres, où est son siège, et à Johannesbourg.