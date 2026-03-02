Le banque émirati ADCB déclare que ses services fonctionnent normalement après une panne antérieure

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour avec des détails de l'ADCB dans le titre et les paragraphes 1 et 4) par Shubham Kalia et Hadeel Al Sayegh

Abu Dhabi Commercial Bank ADCB.AD a déclaré lundi que toutes ses succursales et tous ses services, y compris les plateformes clients et son application mobile, fonctionnaient normalement après des problèmes techniques survenus plus tôt dans la journée.

La panne qui a touché le banque émirati est survenue alors que les centres de données d'Amazon Web Services à Bahreïn et aux Émirats arabes unis ont été perturbés par les frappes de l'Iran sur les bases militaires américaines dans la région.

Il n'a pas été possible de déterminer immédiatement si la panne de la banque était liée aux problèmes d'AWS.

"Nous continuons à suivre de près l'évolution de la situation et à nous aligner sur les directives officielles", a déclaré ADCB dans un communiqué.

PERTURBATIONS DES ACTIVITÉS

ADCB, le troisième banque des Émirats arabes unis en termes d'actifs, est détenu majoritairement par le gouvernement d'Abu Dhabi par l'intermédiaire du fonds souverain Mubadala Investment Company, qui détient une participation de 60,69 %.

Les actions d'ADCB ne sont pas négociées ce lundi après que l'Autorité des marchés financiers des Émirats arabes unis a suspendu l'activité de l'Abu Dhabi Securities Exchange et du Dubai Financial Market les 2 et 3 mars, à la suite des frappes de missiles et de drones iraniens sur le pays.

Les frappes iraniennes sur les bases américaines ont déclenché la plus grande perturbation commerciale dans la région depuis la pandémie de grippe aviaire, obligeant à fermer les aéroports, à interrompre les opérations portuaires et provoquant une onde de choc sur les marchés financiers.

Les attaques, lancées en réponse à l'assaut conjoint des États-Unis et d'Israël contre l'Iran, ont touché tous les grands États du Golfe, une région qui a passé des décennies à cultiver sa réputation de centre d'affaires parmi les plus fiables au monde.

Trois personnes ont été tuées dans les Émirats arabes unis, et de fortes explosions ont été entendues pour la troisième journée consécutive à Dubaï et à Abou Dhabi lundi.