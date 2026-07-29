Le Banc of California recule après avoir manqué ses objectifs en matière de revenus d'intérêts et procédé à une restructuration de son bilan

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29 juillet - ** Les actions de Banc of California BANC.N reculent de 9 % à 19,28 dollars

** L'établissement bancaire régional a enregistré une perte au deuxième trimestre , alors qu'il procédait à une refonte de son bilan afin de réorienter ses capitaux vers des opportunités offrant un meilleur rendement

** BANC, dont le siège est à Los Angeles, en Californie, s'est débarrassé de 2,3 milliards de dollars de titres à faible rendement, a entamé la vente de 827 millions de dollars de prêts immobiliers commerciaux et de prêts à la construction de logements collectifs sélectionnés, et a remboursé 385 millions de dollars de dette subordonnée

** Parallèlement, le produit net d’intérêts du deuxième trimestre s’est révélé inférieur aux estimations, tandis que certains analystes ont estimé que la marge d’intérêt nette actualisée pourrait être "décevante"

** "Nous pensons que l’action pourrait être sous pression aujourd’hui en raison de l’impact important sur les fonds propres et de prévisions révisées qui ne dépassent pas significativement les attentes du marché, malgré la refonte du bilan", a déclaré Jared Shaw, analyste chez Barclays

** "Le véritable enjeu de ce trimestre réside dans l’impact final des mesures stratégiques annoncées et le repositionnement. Nous nous attendons à ce que les investisseurs se concentrent sur la trajectoire à long terme de la marge d’intérêt nette après le repositionnement, sur l’évolution du coût des dépôts et sur les autres facteurs sous-tendant l’amélioration de la rentabilité suggérée par les prévisions", a déclaré David Chiaverini, analyste chez Jefferies

** À la clôture d’hier, l’action BANC affichait une hausse de 9,8 % depuis le début de l’année