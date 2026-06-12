LDLC au beau fixe, TP ICAP Midcap en soutien

Le spécialiste de la high-tech bondit de 3,5% à près de 12,3 euros ce vendredi matin au lendemain de résultats en nette hausse au titre de son exercice 2025-2026. Le bureau d'études annonce débuter le suivi de la valeur avec une recommandation achat et un objectif de 16,2 euros.

LDLC a signé un net redressement au cours de l'exercice 2025-2026, combinant retour à la croissance et forte amélioration de la rentabilité. Le distributeur spécialisé dans l'informatique et le high-tech a vu son chiffre d'affaires progresser de 3,7% à 554,1 MEUR, porté principalement par le dynamisme de son activité grand public, tandis que le segment entreprises a montré des signes de reprise au fil des mois. Le volume d'affaires global a dépassé les 600 MEUR, soutenu notamment par l'essor de la marketplace de Rue du Commerce.

Surtout, le groupe a récolté les fruits de ses efforts de restructuration. Grâce à une meilleure gestion des achats, à la montée en puissance de Rue du Commerce et à une stricte maîtrise des coûts, la marge brute a atteint un niveau historiquement élevé de 24,5%. Les charges de personnel ont par ailleurs reculé de plus de 8%.

Cette amélioration opérationnelle s'est traduite par un spectaculaire rebond des résultats. L'excédent brut d'exploitation a été multiplié par plus de seize pour atteindre 24,2 MEUR et le résultat d'exploitation est redevenu positif à 15,5 MEUR, contre une perte de 7,3 MEUR un an plus tôt. LDLC a également retrouvé le chemin des bénéfices avec un résultat net part du groupe de 10,2 MEUR, effaçant la perte enregistrée lors de l'exercice précédent.

TP ICAP Midcap, qui a initié la couverture de Groupe LDLC avec une recommandation à l'achat et un objectif de cours de 16,2 euros, estime que le distributeur spécialisé dans les produits informatiques et high-tech a achevé avec succès son redressement opérationnel, comme en témoigne le passage d'une perte opérationnelle de 7 MEUR à un ROC de 15,5 MEUR en un an.

Si la visibilité demeure limitée à court terme en raison des tensions sur certains composants et d'un environnement de marché contrasté, les analystes jugent la tendance de fond favorable grâce au cycle de renouvellement des PC post-Covid. Ils anticipent par ailleurs une poursuite de l'amélioration des marges, un retour à une génération de trésorerie positive dès 2027 et plusieurs catalyseurs susceptibles de soutenir le titre, notamment le redressement du BtoB, l'intégration de Rue du Commerce et l'élargissement de l'offre. À moins de 5 fois l'EBITDA attendu en 2027, la valorisation est jugée attractive.