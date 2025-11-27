 Aller au contenu principal
LDC : Résultats semestriels en ligne
information fournie par EuroLand Corporate 27/11/2025 à 07:23

Publication des résultats semestriels 2025/2026


Après avoir publié un CA S1 2025/2026 de 3 450 M€ (+15,6% dont +5,6% LFL), LDC communique des résultats semestriels solides et conformes aux attentes. Le ROC du groupe ressort à 176,6 M€, soit une MOC de 5,1% (flat YoY), pour un RNpg de 136,9 M€ (+10,2 % YoY). LDC confirme que ses objectifs seront bien atteints avec un an d’avance par rapport au plan initial (CA annuel > 7 Md€ et EBITDA d’environ 560 M€) et qu’un nouveau plan stratégique à 5 ans sera annoncé à l’issue de l’exercice.


Perspectives et estimations


Nous confirmons de notre côté nos estimations : un chiffre d’affaires de 7 047,8 M€, impliquant une croissance annuelle de +11,5%, et un EBITDA de 567,8 M€ (marge flat YoY à 8,1%). Nous revoyons notre ROC à 321 M€ (vs 349,5 M€ précédemment) afin de refléter la hausse des D&A. Côté cash, nous avons fait quelques ajustements à notre modèle. Les CAPEX industriels sont annoncés à 350 M€ (c5% du CA) par le groupe pour l’exercice, qui a par ailleurs insisté plusieurs fois pendant la réunion investisseurs sur la saturation actuelle des capacités de production. L’intensification des investissements sur les exercices à venir, qui devrait logiquement en découler, constitue un point de vigilance.


Recommandation


Nous réitérons notre recommandation à Achat sur le titre ainsi que notre objectif de cours de 106€ sur le titre.

Valeurs associées

SOCIETE LDC
89,0000 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright © 2025 EuroLand Corporate.

Cette analyse a été élaborée par EuroLand Corporate et diffusée par BOURSORAMA le 27/11/2025 à 07:23:16.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

