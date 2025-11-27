LDC : Résultats semestriels en ligne

Publication des résultats semestriels 2025/2026
Après avoir publié un CA S1 2025/2026 de 3 450 M€ (+15,6% dont +5,6% LFL), LDC communique des résultats semestriels solides et conformes aux attentes. Le ROC du groupe ressort à 176,6 M€, soit une MOC de 5,1% (flat YoY), pour un RNpg de 136,9 M€ (+10,2 % YoY). LDC confirme que ses objectifs seront bien atteints avec un an d’avance par rapport au plan initial (CA annuel > 7 Md€ et EBITDA d’environ 560 M€) et qu’un nouveau plan stratégique à 5 ans sera annoncé à l’issue de l’exercice.
Perspectives et estimations
Nous confirmons de notre côté nos estimations : un chiffre d’affaires de 7 047,8 M€, impliquant une croissance annuelle de +11,5%, et un EBITDA de 567,8 M€ (marge flat YoY à 8,1%). Nous revoyons notre ROC à 321 M€ (vs 349,5 M€ précédemment) afin de refléter la hausse des D&A. Côté cash, nous avons fait quelques ajustements à notre modèle. Les CAPEX industriels sont annoncés à 350 M€ (c5% du CA) par le groupe pour l’exercice, qui a par ailleurs insisté plusieurs fois pendant la réunion investisseurs sur la saturation actuelle des capacités de production. L’intensification des investissements sur les exercices à venir, qui devrait logiquement en découler, constitue un point de vigilance.
Recommandation
Nous réitérons notre recommandation à Achat sur le titre ainsi que notre objectif de cours de 106€ sur le titre.
