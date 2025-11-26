 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
DEC 25 CAC 40 Index (10x)
8 112,50
+0,98%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

LDC : Résultats semestriels 2025-2026.
information fournie par Boursorama CP 26/11/2025 à 17:45

Communiqué de presse LDC

Résultats semestriels 2025-2026

Activité portée par les acquisitions et les revalorisations tarifaires dans un contexte de bonne tenue de la consommation
Des résultats solides
Mise en œuvre des premières mesures de revalorisation des marges éleveurs et de modernisation de la filière Amont : 90 M€ d’accompagnement engagés en année pleine
Confirmation des objectifs annuels

L’activité volaille au cours de la période a été portée par les revalorisations tarifaires notamment destinées à soutenir la modernisation de la filière dans un contexte de hausse de la consommation de volaille. A l’International, LDC accède à une nouvelle dimension (1,2 Mds€ de chiffre d’affaires proforma 2024) et renforce sa présence sur de nouveaux marchés à forte valeur ajoutée. Dans le Traiteur, l’acquisition en mai dernier du Groupe Pierre MARTINET constitue un jalon stratégique majeur pour la réussite du pôle. Au-delà de la conduite de l’intégration, l’enjeu actuel du Traiteur consiste à obtenir de nouveaux ajustements tarifaires pour faire face aux prix toujours plus élevés de certaines matières premières.

Valeurs associées

SOCIETE LDC
89,0000 EUR Euronext Paris -1,11%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Illustration du logo Valneva
    Valneva va fermer son site de Nantes
    information fournie par Reuters 26.11.2025 18:56 

    Valneva a annoncé mercredi la fermeture de son site de Nantes (Loire-Atlantique) pour concentrer ses activités sur ceux de Lyon (Rhône) et de Vienne, en Autriche. "Cette consolidation permettra de rationaliser les opérations et d'améliorer l'efficacité en France, ... Lire la suite

  • Le reflet d'un tableau d'affichage numérique à la bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense
    L'Europe finit dans le vert, le budget britannique soulage
    information fournie par Reuters 26.11.2025 18:53 

    par Diana Mandia Les Bourses européennes ont terminé en hausse mercredi, portées par les espoirs croissants d'une baisse des taux d'intérêt aux États-Unis, tandis qu'au Royaume-Uni, le budget tant attendu de la ministre des Finances a été accueilli avec soulagement ... Lire la suite

  • Croquis d'audience du 12 novembre 2025 montrant l'ancien chef rebelle congolais Roger Lumbala lors de son procès devant la Cour d'assises de Paris ( AFP / Benoit PEYRUCQ )
    Procès de l'ex-rebelle Lumbala en France: des pygmées racontent les viols de guerre en RDC
    information fournie par AFP 26.11.2025 18:53 

    Un chef coutumier pygmée a raconté avoir été forcé à assister au viol de sa soeur par des soldats en République démocratique du Congo, témoignant mercredi devant la cour d'assises de Paris qui juge l'ex-rebelle congolais Roger Lumbala, plus de 20 ans après. Sa ... Lire la suite

  • Le cimenterie Lafarge à Jalabiya, dans le nord de la Syrie, le 19 février 2018 ( AFP / Delil souleiman )
    Au procès Lafarge pour financement du terrorisme, l'acceptation du "racket" des groupes jihadistes
    information fournie par AFP 26.11.2025 18:47 

    "On avait le choix entre deux solutions, la pire et la moins pire". Au procès de Lafarge, d'anciens cadres se sont expliqués sur les raisons pour lesquelles le cimentier était resté en Syrie jusqu'en 2014, moyennant des paiements à des groupes classés comme "terroristes". ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank