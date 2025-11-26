Communiqué de presse LDC



Résultats semestriels 2025-2026



Activité portée par les acquisitions et les revalorisations tarifaires dans un contexte de bonne tenue de la consommation

Des résultats solides

Mise en œuvre des premières mesures de revalorisation des marges éleveurs et de modernisation de la filière Amont : 90 M€ d’accompagnement engagés en année pleine

Confirmation des objectifs annuels



L’activité volaille au cours de la période a été portée par les revalorisations tarifaires notamment destinées à soutenir la modernisation de la filière dans un contexte de hausse de la consommation de volaille. A l’International, LDC accède à une nouvelle dimension (1,2 Mds€ de chiffre d’affaires proforma 2024) et renforce sa présence sur de nouveaux marchés à forte valeur ajoutée. Dans le Traiteur, l’acquisition en mai dernier du Groupe Pierre MARTINET constitue un jalon stratégique majeur pour la réussite du pôle. Au-delà de la conduite de l’intégration, l’enjeu actuel du Traiteur consiste à obtenir de nouveaux ajustements tarifaires pour faire face aux prix toujours plus élevés de certaines matières premières.