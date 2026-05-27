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LDC relève ses ambitions après un exercice 2025-2026 record
information fournie par Zonebourse 27/05/2026 à 18:09

Le groupe agroalimentaire a signé un exercice 2025-2026 record, dépassant avec un an d'avance les objectifs de son plan stratégique lancé en 2022. Porté par la bonne tenue de la consommation de volaille, ses acquisitions et les revalorisations tarifaires engagées dans la filière avicole, LDC a vu son chiffre d'affaires progresser de 15,2%, à 7,28 milliards d'euros.

La rentabilité s'est également fortement améliorée. L'Ebitda atteint 719,7 MEUR, tandis que le résultat opérationnel courant bondit de 34,5%, à 427 MEUR, représentant une marge de 5,9% du chiffre d'affaires. Toutes les activités du groupe ont contribué à cette progression, aussi bien en France qu'à l'international.

Fort de ces résultats, LDC relève ses ambitions et vise désormais 10 MdsEUR de chiffre d'affaires et 550 MEUR de résultat opérationnel courant à horizon 2030-2031.

Le groupe, qui publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre 2026-2027 le 7 juillet, entend poursuivre sa croissance organique et ses acquisitions en France et en Europe.

Pour 2026-2027, LDC affiche une confiance prudente dans un contexte géopolitique incertain. Le groupe vise un chiffre d'affaires supérieur à 7,7 MdsEUR et une marge opérationnelle courante supérieure à 5,5%, tout en poursuivant son soutien à la filière avicole française avec 150 MEUR de revalorisations cumulées en faveur de l'amont.

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1 commentaire

  • 27 mai 19:12

    marc Fiorentino va apprécier , luinqui nous avait fait une superbe interview de pépite voilà 1 an la ici vous ne parlez pas de la griottes du dividendes fortement revalorisé passé de 1,55 à 2,25 ça mérite aussi d'étre écris

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