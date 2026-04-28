LDC obtient l'autorisation de la Competition and Markets Authority (CMA) pour l’opération d’achat d’actions de la Société Green Label
LDC annonce aujourd'hui avoir reçu l'autorisation de la Competition and Markets Authority (CMA), l'autorité britannique de la concurrence, pour l’acquisition d’une participation majoritaire par le Groupe LDC de la société Green Label Holdings Ltd (« Green Label »), annoncée le 1er décembre 2025.
Pour rappel, la Société Green Label possède une longue histoire au Royaume-Uni en tant que producteur et fournisseur réputé de canards et d'autres spécialités de volailles (dindes, pintades, coquelets…) grâce à un large portefeuille de produits crus et transformés sous la marque GRESSINGHAM.
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