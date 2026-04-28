LDC obtient l'autorisation de CMA pour l'opération d'achat d'actions de la société Green Label
information fournie par Zonebourse 28/04/2026 à 18:24
Cette acquisition soutient la stratégie internationale de LDC en renforçant sa présence au Royaume-Uni aux côtés de sa filiale galloise et de ses importations européennes, permettant ainsi un accès plus large aux clients britanniques. A compter du 1er mai 2026, les résultats de Green Label seront consolidés dans les comptes du groupe LDC.
La société Green Label possède une longue histoire au Royaume-Uni en tant que producteur et fournisseur réputé de canards et d'autres spécialités de volailles (dindes, pintades, coquelets...) grâce à un large portefeuille de produits crus et transformés sous la marque Gressingham.
La société emploie actuellement environ 700 employés et exploite plus de 250 000 m2 de fermes (couvrant environ 50% de ses besoins en
approvisionnement), incluant la chaîne de valeur agricole avec l'élevage des parentaux, des fermes commerciales, des couvoirs et une usine de transformation située en East Anglia.
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