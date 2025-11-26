LDC : objectifs maintenus pour l'exercice 2025-2026

(AOF) - Au premier semestre de son exercice 2025-2026, les ventes de LDC s’élèvent à 3,45 milliards d'euros, contre 2,984 milliards d'euros il y a un an, correspondant à une progression de 15,6% en valeur (+5,7% à périmètre identique). Les volumes commercialisés affichent une hausse de 14% en intégrant les acquisitions (+1,7% à périmètre identique). Sur ce semestre, l'Ebitda est en hausse de plus de 19%, à 306,8 millions d'euros, dont 52,5 millions d'euros apportés par le pôle International. Il représente 8,9% du chiffre d’affaires du semestre.

Le résultat opérationnel courant de la période s'établit au premier semestre 2025-2026 à 176,6 millions d'euros, contre 151,8 millions d'euros au premier semestre 2024-2025.

Le résultat net part du groupe sur ce semestre ressort à 136,9 millions d'euros, contre 124,2 millions d'euros un an auparavant, soit une hausse de 10,2%.

LDC confirme ses objectifs sur cet exercice en cours : un chiffre d'affaires de 7 milliards d'euros et un Ebitda de 560 millions d'euros avec un an d'avance sur son plan stratégique.

En mai 2026, la présentation des résultats annuels 2025-2026 sera l'occasion pour LDC de présenter un nouveau plan stratégique à 5 ans.

AOF - EN SAVOIR PLUS