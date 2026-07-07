LDC confirme ses objectifs annuels après un bon premier trimestre

Le chiffre d'affaires du groupe LDC au premier trimestre de l'exercice 2026-2027 s'établit à 1,856 milliard d'euros, en hausse de 10,3% par rapport au premier trimestre 2025-2026. A périmètre constant, la croissance organique ressort à 6%. Cette progression en valeur s'explique par la dynamique soutenue des ventes à l'International, par un effet mix favorable et par la contribution du groupe Pierre Martinet intégrée depuis le 1er juin 2025. Les volumes progressent de 12,8%, dont 4,4% à périmètre constant.

Le groupe spécialisé dans la commercialisation de produits de volailles rappelle qu'à l'occasion de son plan stratégique 2030-2031, le

management a souhaité faire évoluer la lecture de ses performances en distinguant désormais le pôle Amont du pôle Volaille France dans lequel il était jusqu'à présent intégré.

Amont : légère progression des ventes

Sur ce trimestre de l'exercice 2026-2027 (de janvier à mars), le chiffre d'affaires du pôle Amont progresse de 2,5% pour s'établir à 161,1 MEUR contre 157,3 MEUR il y a un an. Cette hausse des ventes s'explique par le dynamisme du segment oeufs (coquilles et élaborés) en hausse de 4,6% et l'activité Elevage (couvoirs, organisation de production et agro-négoce) qui est stable à 0,2% en valeur mais en croissance de 1,3% en volume.

Volaille : croissance de l'activité portée par l'appréciation du mix produits malgré des volumes en repli

L'activité Volaille enregistre un chiffre d'affaires de 1,041 MdEUR, en hausse de 3,8% à périmètre comparable. Cette performance a été obtenue malgré une baisse des volumes de 2%, liée principalement aux perturbations engendrées par l'épisode de grippe aviaire survenu en fin d'exercice 2025-2026.

L'évolution des ventes en valeur bénéficie d'un effet prix/mix favorable ( 4,5%) porté par la progression des produits à plus forte valeur ajoutée comme le poulet label, bio, plein-air et les produits élaborés cuits et crus.

En revanche, pour ce segment, l'activité du second trimestre 2026 sera impactée par les effets en production des épisodes de fortes chaleurs et par un niveau de consommation moindre.

Sur le ce premier trimestre, en outre, le pôle International affiche un chiffre d'affaires de 341,2 MEUR, en progression de 20,1% ( 19,8% à taux de change constants) à période comparable.

Le pôle Traiteur affiche un chiffre d'affaires de 312,4 MEUR au titre de la période, en progression de 31,2%.

Au regard de ce bon début d'année, LDC confirme ses objectifs visant à réaliser un chiffre d'affaires supérieur à 7,7 MdsEUR associé à un taux de marge opérationnelle courante supérieur à 5,5% des ventes sur l'ensemble de l'exercice en cours.