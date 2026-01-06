Communiqué de presse LDC



Chiffre d’affaires du 3 e trimestre 2025-2026.

Croissance solide portée par la contribution des acquisitions, les revalorisations et la consommation de volaille.



Les tendances de vente observées au cours du 3e trimestre restent globalement similaires à celles constatées au cours du 1er semestre 2025-2026. Le chiffre d’affaires du 3e trimestre de l’exercice 2025-2026 s’élève à 1 857,4 M€ représentant une hausse de 17,3% par rapport au 3e trimestre de l’exercice 2024-2025. Les volumes commercialisés sur la période sont en croissance de +10,5% portés par l’intégration des acquisitions réalisées en 2024 et 2025 et le niveau soutenu de la consommation de volaille. Outre l'impact positif des croissances externes sur le Traiteur et l’International, le chiffre d'affaires trimestriel du Groupe a bénéficié de l'augmentation des prix mise en place sur le pôle Volaille pour préserver l’attractivité de la filière française et accélérer le plan de développement de nouveaux poulaillers afin de faire face à la croissance de la consommation en viande de volaille.