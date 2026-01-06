LDC accélère au 3e trimestre avec un CA en hausse de 17% porté par ses acquisitions
Pour le troisième trimestre de son exercice comptable 2025-2026 (soit de juillet à septembre), le groupe LDC publie un chiffre d'affaires de 1857 MEUR, marquant une progression de 17,3% par rapport à la même période un an plus tôt.
À périmètre identique, c'est-à-dire hors contributions des acquisitions, la croissance des ventes ressort à 9,7% pour un montant de 1736 MEUR. Sur les neuf premiers mois de l'exercice, les revenus cumulés s'élèvent à 5307 MEUR, soit une hausse de 16,2% en données publiées et de 7,1% à périmètre identique.
La dynamique du trimestre a été particulièrement soutenue par le pôle International, dont les ventes ont bondi de 51,5% à 352 MEUR, portées par l'intégration de sociétés comme Indykpol, Calibra ou Konspol.
Le pôle Traiteur affiche également une croissance solide de 20,2% à 300 MEUR, tirée par l'intégration du Groupe Pierre Martinet.
Enfin, le pôle Volaille France progresse de 9,5% (8,1% à périmètre identique) pour atteindre 1205 MEUR, bénéficiant à la fois d'un bon niveau de consommation et de revalorisations tarifaires destinées à soutenir les investissements de la filière amont.
Fort de ces performances et de fêtes de fin d'année qualifiées de "réussies", la direction du Groupe LDC se montre optimiste pour la suite de l'exercice. Le groupe a ainsi confirmé ses perspectives en réaffirmant "sa capacité à franchir le cap des 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires". Concernant la rentabilité opérationnelle, LDC a précisé être désormais "confiant pour réaliser un EBITDA de plus de 560 MEUR".
Le titre a progressé de 2,4% aujourd'hui et se traite à 11,2x les bénéfices.
