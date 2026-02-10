 Aller au contenu principal
LBP AM renforce son expertise ESG avec deux nominations stratégiques
information fournie par AOF 10/02/2026 à 09:48

(AOF) - LBP AM renforce son dispositif ESG avec les nominations d'Emilie Goirand et de Nicolas Bénéton. Emilie Goirand est nommée responsable ESG dette corporate et solutions non cotées. Elle pilotera l'intégration ESG sur la dette privée corporate et les stratégies non cotées, en lien avec la plateforme LBP AM European Private Markets, et supervisera les due diligences, le dialogue ESG et le développement de nouvelles méthodologies. Forte de plus de dix ans d'expérience sur les marchés privés, elle était précédemment chief sustainability officer chez MV Credit.

Parallèlement, Nicolas Bénéton, CFA, rejoint LBP AM en tant qu'ESG investment specialist. En coordination avec l'équipe Solutions ISR, il accompagnera les équipes commerciales afin de répondre aux besoins croissants des clients en matière de durabilité et contribuera à la conception et à la promotion de stratégies ESG sur l'ensemble des classes d'actifs. Il dispose de plus de vingt ans d'expérience dans la gestion d'actifs, notamment chez Robeco en tant que spécialiste de l'investissement durable.

Ces deux nominations, rattachées à Héléna Charrier, responsable solutions ISR, s'inscrivent dans la stratégie de LBP AM visant à renforcer sa proposition de valeur extra-financière, en particulier auprès des investisseurs institutionnels européens.

Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

