DuPont prévoit un bénéfice élevé pour 2026 grâce à des gains dans le domaine des soins de santé et à une restructuration

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant de matériaux industriels DuPont DD.N a prévu un bénéfice annuel ajusté supérieur aux attentes des analystes après avoir battu les estimations de bénéfices du quatrième trimestre mardi, aidé par des ventes plus élevées dans son segment des soins de santé et par la restructuration de l'entreprise.

La société a procédé à une réorganisation stratégique pour tenter de rationaliser ses opérations, alors que l'escalade des coûts de production en Europe et les réglementations environnementales de plus en plus strictes ont contraint l'industrie chimique mondiale à réévaluer ses stratégies.

L'année dernière, DuPont a annoncé qu'elle vendrait son activité de fibres résistantes à la chaleur, Aramids , qui comprend des marques telles que le fabricant de gilets pare-balles Kevlar, à son homologue Arclin pour un montant de 1,8 milliard de dollars.

Le conseil d'administration de l'entreprise a également donné son feu vert à la séparation précédemment annoncée de son activité électronique, Qnity Electronics, un segment qui comprend les technologies des semi-conducteurs et les solutions d'interconnexion, en 2025.

Le chiffre d'affaires net de son segment des technologies de la santé et de l'eau a augmenté de 4 % pour atteindre 821 millions de dollars au cours du trimestre déclaré, par rapport à l'année précédente, grâce à la croissance des emballages médicaux et des dispositifs médicaux, ainsi qu'à la vigueur des marchés de l'eau industrielle.

Le chiffre d'affaires trimestriel du segment diversifié des produits industriels a baissé de 3 % pour atteindre 872 millions de dollars, la faiblesse persistante des marchés de la construction, de l'impression et de l'emballage ayant pesé sur les résultats.

La société basée à Wilmington, dans le Delaware, prévoit un bénéfice ajusté compris entre 2,25 et 2,30 dollars par action en 2026, contre une estimation moyenne des analystes de 2,17 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

Sur une base ajustée, la société a enregistré un bénéfice de 46 cents par action pour les trois mois se terminant le 31 décembre, contre une estimation de 43 cents par action par les analystes.