L'Europe ouvre en baisse, le CAC 40 se distingue avec Kering
information fournie par Reuters 10/02/2026 à 11:58

Bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

Les principales Bourses européennes reculent légèrement mardi en début de séance, à l'exception de ‍Paris, portée par les résultats du géant du luxe Kering, tandis que les investisseurs attendent des nouvelles données sur l'économie américaine.

À Paris, ‌le CAC 40 gagne 0,43% à 8.358,94 points vers 08h18 GMT. À Francfort, le Dax recule de 0,22% et ​à Londres, le FTSE 100 cède 0,27%.

L'indice EuroStoxx 50 ⁠est en baisse de 0,03%, le FTSEurofirst 300 perd 0,08% et le Stoxx 600 cède 0,05%.

La saison ⁠des résultats bat son ‍plein avec la publication des chiffres et des ⁠prévisions d'entreprises de premier plan, telles que la société française Kering, qui a fait état mardi d'une baisse légèrement inférieure aux ​prévisions de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre et s'envole de plus de 12% à la Bourse de Paris.

Les autres valeurs ⁠du luxe du CAC 40, Hermès, LVMH et ​L'Oréal, gagnent entre 2,9% et 1% dans son sillage. ​Le secteur ​sur le Stoxx 600 gagne 1,25%.

Le ton est plus prudent sur ​les autres Bourses européennes, où, ⁠après les gains de la veille, prévaut une attitude attentiste avant une série d'indicateurs économiques américains prévus cette semaine.

BP, qui a annoncé suspendre son programme de rachat d'actions afin de pouvoir allouer ‌ses excédents de trésorerie à des investissements dans le secteur pétrolier et gazier, recule d'environ 3% à Londres.

TUI perd pour sa part 1,8% après la publication de ses résultats au premier trimestre.

(Rédigé par Diana Mandiá, ‌édité par Augustin Turpin)

