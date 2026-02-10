Municipales à Paris: Knafo critique Dati sur le logement social

Sarah Knafo, candidate d'extrême droite à la mairie de Paris, lors du lancement de sa campagne à Paris, le 12 janvier 2026 ( AFP / Ludovic MARIN )

Sarah Knafo, candidate d'extrême droite à l'Hôtel de Ville de Paris, a critiqué mardi sans la nommer sa concurrente LR Rachida Dati, accusée d'avoir fait loger sa soeur dans un logement social, ce que cette dernière dément.

"Pendant que 250.000 personnes attendent un logement social à Paris, des élus se servent du système pour loger leurs proches. Le Canard Enchaîné a révélé que des élus parisiens utilisaient des lettres de recommandation pour faire passer leur famille avant les familles", a attaqué la candidate soutenue par Reconquête! dans une vidéo sur X.

"Les passe-droits dans les HLM, c'est terminé. Je rendrai les attributions de logements sociaux totalement transparentes", a-t-elle ajouté. En 2014, la Ville a pourtant mis en place un système de cotation pour rendre les attributions plus transparentes.

C'est la première fois que Sarah Knafo, qui répète qu'elle "ne fera jamais perdre la droite", s'en prend aussi directement à Mme Dati.

Le Canard Enchaîné avait affirmé en octobre que Rachida Dati avait profité de son titre de maire du VIIe arrondissement pour attribuer un HLM à l'une de ses soeurs, ce que l'élue LR avait démenti, assurant que ce logement avait été obtenu via l'employeur de celle-ci, Veolia.

La maire LR du VIIIe arrondissement, Jeanne d'Hauteserre, avait néanmoins indiqué à Mediapart avoir reçu un courrier de Rachida Dati lui demandant si elle "pouvait faire quelque chose" pour loger un des membres de sa famille.

Sarah Knafo, raillée par ses adversaires après s'être trompée dimanche sur le prix du Pass Navigo, dénonce également un Conseil de Paris dont les membres, à droite comme à gauche, "sont entre eux, se connaissent", sont "là depuis des années" avec comme résultat une ville "sale", "dangereuse" et "en faillite".

La candidate zemmouriste promet de "pousser pour inscrire dans la loi" une division par deux du nombre de conseillers de Paris, actuellement de 163. Elle ne gardera par ailleurs que "dix adjoints", actuellement de 31, et fera passer "de 145 à 30" le nombre de collaborateurs au cabinet de la maire.