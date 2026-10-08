LBP AM recrute un spécialiste de la finance durable de la CDPQ

LBP AM vient de recruter Stéphane Villemain en tant que responsable adjoint de l’équipe solutions ISR. Aux côtés d’Héléna Charrier, à la tête des expertises ESG, l’intéressé « accompagnera l’ensemble des développements stratégiques du groupe en matière de durabilité, qu’il s’agisse de la conception de solutions sur mesure pour ses clients, de l’évolution de son offre produits, ou du déploiement des pratiques ESG au sein de toutes les classes d’actifs », détaille un communiqué. Il pilotera en particulier l’activité ESG de LBP AM European Private Markets (EPM), la plateforme dédiée aux actifs non cotés, et le pôle d’analyse quantitative ESG.

Depuis 2024, Stéphane Villemain était en charge de l’investissement durable sur les marchés privés et cotés de la Caisse de dépôt et placement du Québec. Il pilotait le déploiement de stratégies climatiques et l’intégration des enjeux ESG au sein des mandats.

Stéphane Villemain a auparavant dirigé l’investissement durable chez Ivanhoé Cambridge, plateforme mondiale d’investissement immobilier de la Caisse du Québec (2020-2024), où il a défini la stratégie ESG et Climat pour le portefeuille d’investissements. Il a également exercé chez PSP Investissements (2016–2020), l’un des principaux fonds de pension canadiens, en qualité de directeur de l’investissement durable sur les actifs privés. Stéphane Villemain a par ailleurs siégé, de 2024 à 2026, au conseil d’administration de Gecina, l’une des principales foncières européennes.

L'Agefi