Les Bourses européennes débutent dans le rouge

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les marchés boursiers européens évoluent en recul à l'ouverture jeudi, freinés par la remontée des prix du pétrole et des rendements sur le marché des dettes souveraines, sur fond de tensions géopolitiques persistantes au Moyen-Orient.

Dans les premiers échanges, à 07H05 GMT, Paris cédait 0,71 %, Francfort 0,99 %, Londres 0,81 % et Milan 1,27 %.

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