Le patron des Mousquetaires redoute une inflation en rayon de 2 % en 2027

"Il y aura une inflation" de l'ordre de "2 (à) 3%" des prix dans la grande distribution en 2027, en raison des répercussions de la guerre au Moyen-Orient, a estimé jeudi le patron des Mousquetaires/Intermarché, Thierry Cotillard.

Thierry Cotillard, à Paris, en mars 2025 ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Interrogé sur RTL sur une éventuelle flambée des prix des produits en rayon à partir de mars 2027, M. Cotillard a espéré que cette inflation ne dépasse pas 2 % "si tout le monde est responsable".

"Si on ne l'est pas, le risque c'est que ce soit beaucoup plus", a-t-il averti, à quelques semaines des négociations commerciales entre les supermarchés et leurs fournisseurs, traditionnellement prévues du 1er décembre au 1er mars.

M. Cotillard a appelé les industriels à "la transparence" sur leurs coûts et à ce qu'il "n'y ait pas de profiteurs de crise" afin de pouvoir proposer "un prix accessible" aux consommateurs.

"On va tout faire pour (que la hausse des prix) reste à 2 %", s'est-il engagé, tout en reconnaissant la nécessité, pour les industriels, de proposer un "prix juste" pour "la rémunération du monde agricole", la préservation du "tissu industriel" et des emplois.

Selon les données provisoires de l'Insee, la hausse des prix à la consommation a atteint 3 % sur un an en septembre, au plus haut depuis début 2024.

Dans son projet de budget pour 2027, le gouvernement table sur un retour de l'inflation sous 2 %, à 1,8 %.

Mi-septembre, le PDG de Coopérative U, Dominique Schelcher, avait déjà estimé que la guerre au Moyen-Orient et les canicules à répétition entraîneraient "incontestablement" une "inflation" des prix en rayon en mars 2027.

Thierry Cotillard a par ailleurs annoncé jeudi que la peluche du loup star de sa pub de Noël 2025 serait commercialisée à 700.000 exemplaires chez Intermarché fin novembre, au prix de 19,90 euros.