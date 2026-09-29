 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

LBP AM EPM dévoile une nouvelle stratégie axée sur les marchés privés
information fournie par AOF 29/09/2026 à 15:47

Ajouter Boursorama à vos sources

(Zonebourse.com) - LBP AM European Private Markets (LBP AM EPM) lance un véhicule evergreen, éligible à la distribution européenne dans le cadre du règlement ELTIF 2.0, en partenariat avec Titanbay. Distribuée en Europe par LFDE, filiale de LBP AM, cette solution vise à répondre à la demande croissante des investisseurs sur les marchés privés.

Intégré au sein de la SICAV luxembourgeoise de Titanbay, Titanbay Global Private Markets Strategies, et structuré sous la forme d'un véhicule maître-nourricier, LFDE EPM Private Opportunities ELTIF (le fonds nourricier) investira exclusivement dans LBPAM Private Opportunities (le fonds maître), un fonds ELTIF 2.0 domicilié en France, géré par LBP AM qui a déjà levé 336 millions d'euros d'actifs et pris des engagements auprès de 12 fonds sous-jacents.

Disponible à partir de 1 000 EUR, LFDE EPM Private Opportunities ELTIF est accessible aux investisseurs professionnels et non professionnels.

Une approche de fonds de fonds en architecture ouverte

LFDE EPM Private Opportunities ELTIF vise à offrir une solution clé en mains et diversifiée couvrant les principales classes d'actifs privés grâce à une approche de fonds de fonds. La stratégie alloue les capitaux à des gestionnaires bien établis spécialisés dans le direct lending aux entreprises, le capital-investissement et les infrastructures (capitaux et dette) à travers l'Europe. Ce lancement s'inscrit dans un contexte de forte demande pour des solutions permettant d'accéder plus simplement aux marchés privés tout en bénéficiant de la diversification apportée par une approche multi-actifs.

Dans le cadre de ce partenariat stratégique, Titanbay agira en tant que gestionnaire de fonds d'investissement alternatif (GFIA) et fournira un fonds nourricier ELTIF domicilié au Luxembourg, offrant ainsi à LBP AM EPM un cadre de gestion d'investissement conforme aux juridictions européennes.

Par ailleurs, sa technologie automatise des activités encore réalisées manuellement : onboarding, procédure de connaissance du client (KYC) et de lutte contre le blanchiment d'argent (AML), souscriptions et rapports destinés aux investisseurs. TradeEngine, la première infrastructure de négociation conçue pour les fonds investissant sur les marchés privés, élimine ainsi la complexité qui jusqu'ici empêchait ces marchés de s'imposer sur le marché européen de la gestion de patrimoine.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.

Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
HAFFNER ENERGY
0,824 -4,63%
Pétrole Brent
104,29 -1,68%
CAC 40
8 051,34 -0,34%
SOITEC
155,6 +9,15%
TOTALENERGIES
78,32 -2,10%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank