Le groupe écologiste du Sénat n'accueillera pas le sénateur LFI Gabriel Amard

L'Insoumis Gabriel Amard, le 9 avril 2025, à l'Assemblée nationale à Paris ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Le groupe écologiste du Sénat n'accueillera pas en son sein le premier sénateur de La France insoumise, Gabriel Amard, faute de "consensus" interne, mais ouvre la porte au divers gauche Marc Péré, élu avec le soutien de LFI et des Verts, a annoncé le groupe mardi.

"À ce jour, un consensus ne s'est pas dégagé pour permettre d’accueillir le sénateur Gabriel Amard au sein du groupe. La composition finale du groupe et sa nouvelle gouvernance seront déterminés au plus tard vendredi 2 octobre", écrivent les députés écologistes dans un communiqué, actant en revanche l'adhésion de Marc Péré, élu en Haute-Garonne.

"Ceux qui pensent qu'ils vont imposer à Marc Péré un choix de manière unilatérale se mettent un bras dans l'oeil. Les Insoumis, de toutes parts, ne comprendraient pas pourquoi les Écologistes prétendent faire le tri entre nous. Nous allons donc, ensemble, discuter de ce que nous faisons", a réagi auprès de l'AFP Gabriel Amard.

Sollicité, M. Péré n'a pas donné suite à l'AFP.

Le périmètre du groupe Écologiste-Solidarité et territoires (Gest) du Sénat était à l'ordre du jour de sa première réunion mardi matin au Sénat, deux jours après les élections sénatoriales et l'élection de deux sénateurs membres ou proches des Insoumis.

Dans le Rhône, le député Gabriel Amard, par ailleurs gendre de Jean-Luc Mélenchon, a obtenu son siège à la surprise générale avec une liste autonome opposée à une liste d'union entre Les Écologistes et le Parti socialiste.

En Haute-Garonne, le maire divers gauche de L'Union, Marc Péré, s'est imposé à la tête d'une liste soutenue par LFI, Les Écologistes et Génération.s.

Plusieurs sources au sein de LFI et des Écologistes ont indiqué qu'un accord avait été signé pour que M. Péré siège au groupe écologiste en cas de victoire, tout en se rattachant administrativement au parti LFI.

LFI ne disposant d'aucun élu à la chambre haute avant le scrutin, les deux sénateurs avaient demandé à siéger au sein du groupe écologiste du Sénat.

Ces derniers jours, plusieurs sénateurs dont l'ex-candidat à la présidentielle Yannick Jadot s'étaient fortement opposés à l'arrivée d'un élu Insoumis dans leurs rangs.

"À partir du moment où des sénateurs arrivent en se revendiquant de La France insoumise, ils ne siègeront pas au groupe écologiste. Sinon, le groupe écologiste explose, il faut dire les choses", avait notamment déclaré M. Jadot, suspendu par Les Écologistes en raison de son soutien à Raphaël Glucksmann (Place publique) en vue de la présidentielle.

M. Amard ira-t-il frapper à la porte du groupe communiste ? "La porte n'est ni ouverte ni fermée. Ce sont des discussions collectives à avoir", a réagi sa présidente Cécile Cukierman auprès de l'AFP, assurant avoir pour "priorité la manière de combattre l'extrême droite", en mesure de constituer un groupe de 15 membres pour la première fois.

Les sénateurs écologistes ont par ailleurs élu à l'unanimité leur nouvelle présidente, Mélanie Vogel, qui remplace Guillaume Gontard.