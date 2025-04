LBP AM adopte la plateforme d’IA générative de LightOn

La société de gestion LBP AM s’est associée à LightOn pour déployer sa solution d’intelligence artificielle générative « souveraine et sécurisée » , annoncent les deux entreprises dans un communiqué. LightOn est un acteur européen de l’IA générative pour les entreprises et le secteur public.

Concrètement, la plateforme d’IA générative Paradigm, développée par LightOn, sera déployée auprès de l’ensemble des équipes de LBP AM. « Avec Paradigm, les équipes du groupe LBP AM bénéficieront d’un outil puissant et sécurisé leur permettant d’interroger leur vaste base de données, dont le datahub ISR sur lequel repose toute leur expertise ESG, tout en garantissant la confidentialité des prompts utilisés et des informations sensibles mises à disposition », détaille un communiqué.

Agents spécialisés

Paradigm associe la puissance de l’intelligence artificielle et la précision du Retrieval-Augmented Generation (RAG) multimodal. Cette technologie, nommée génération augmentée par méthode de récupération en français, permet à ses utilisateurs d’interroger des bases de données complexes et volumineuses, tout en générant des réponses précises et contextuelles pertinentes. Au-delà de l’analyse de documents isolés, le RAG multimodal de LightOn effectue des recherches croisées complexes entre des fichiers de tous formats, textuels et visuels. « L’un des atouts majeurs de la solution réside dans sa capacité à se déployer au sein de l’infrastructure des entreprises (cloud, on premise, Air Gapped), garantissant ainsi un contrôle total sur la confidentialité des données utilisées », explique le communiqué.

LightOn et LBP AM s’associent également dans un partenariat stratégique en vue de développer conjointement des agents spécialisés qui permettront aux équipes du groupe LBP AM d’augmenter leurs capacités d’analyse financière et extra-financière tant sur les actifs cotés que non cotés.

« En nouant ce partenariat avec LightOn, société française de premier plan de l’IA générative, nous visons à améliorer notre efficacité opérationnelle, optimiser la gestion de la relation client et offrir des solutions d’investissement innovantes, dans un cadre sécurisé », commente Pierre Ernst, membre du directoire de LBP AM. « Ce partenariat stratégique, qui sera accompagné d’un programme spécifique d’acculturation des équipes, nous permettra de rester à la pointe de l’innovation et de répondre aux besoins évolutifs de nos clients en France et en Europe », ajoute-t-il.