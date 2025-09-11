LB Pharmaceuticals lève 285 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
LB Pharmaceuticals a levé 285 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis, a annoncé la société de biotechnologie mercredi, marquant ainsi la première introduction en bourse d'envergure dans le domaine de la biotechnologie depuis février.
