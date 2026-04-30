Lazard va racheter le cabinet de conseil en capital-investissement Campbell Lutyens pour 575 millions de dollars, créant ainsi une nouvelle division dédiée aux capitaux privés

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La banque d'investissement Lazard

LAZ.N a annoncé jeudi avoir conclu un accord en vue d'acquérir la société de conseil en capital-investissement Campbell Lutyens pour un montant total d'environ 575 millions de dollars, créant ainsi une nouvelle division de conseil en capital privé baptisée Lazard CL.

Avec le groupe de conseil en capitaux privés existant de Lazard et Campbell Lutyens, la nouvelle unité inclura des activités de levée de fonds, de conseil en opérations secondaires et de conseil en capitaux dans les domaines des infrastructures, du crédit privé, du capital-investissement et de l'immobilier, a indiqué la société.

Lazard CL sera constituée en tant que troisième activité mondiale de la banque d'investissement et sera codirigée par Holcombe Green, responsable mondial du conseil en capitaux privés chez Lazard, et Gordon Bajnai, l'actuel directeur général de Campbell Lutyens.

La nouvelle entité proposera à ses clients des services de conseil couvrant l'ensemble du cycle de vie des capitaux, de la constitution à la liquidité en passant par les alternatives stratégiques, a déclaré la société, en combinant les bases de données propriétaires du groupe de capitaux privés de Lazard et de Campbell Lutyens.

“Cette transaction marque une nouvelle étape stratégique décisive sur la voie menant à Lazard 2030 et ouvre une voie prometteuse pour la croissance future”, a déclaré le directeur général Peter Orszag.

Lazard a précisé qu’outre la contrepartie initiale d’environ 575 millions de dollars, une contrepartie supplémentaire pouvant atteindre 85 millions de dollars pourrait être versée en fonction de critères de performance définis sur une période de plusieurs années.

L'opération devrait avoir un effet relutif sur les bénéfices de Lazard à partir de 2027 et au-delà, a indiqué la banque d'investissement.