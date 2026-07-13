Lawson Whiting, directeur général de Brown-Forman, le fabricant du Jack Daniel's, prend sa retraite

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire d'analyste aux paragraphes 5 et 6)

Lawson Whiting, directeur général et président de Brown-Forman BFb.N , a décidé de prendre sa retraite, a annoncé lundi la société, sans toutefois préciser de calendrier pour son départ.

M. Whiting continuera d'exercer ses fonctions jusqu'à la nomination de son successeur, a précisé le fabricant du Jack Daniel's.

Brown-Forman, à l'instar d'autres producteurs mondiaux de spiritueux, est confronté à un ralentissement prolongé de la consommation d'alcool qui pèse sur la demande de spiritueux, de vin et de bière.

Son conseil d'administration s'apprête à lancer la recherche de son prochain directeur général et prendra en considération aussi bien des candidats internes qu'externes, a indiqué la société. “ Même si cette nouvelle ne change en rien le contexte opérationnel difficile à court terme, nous pensons que les investisseurs pourraient considérer ce processus de succession comme une opportunité pour Brown-Forman de mener une réorientation stratégique plus ambitieuse visant à améliorer la croissance, l’exécution et le rendement pour les actionnaires ”, a déclaré Seamus Cassidy, analyste chez TD Cowen. “ Les investisseurs pourraient privilégier un recrutement externe, susceptible d’apporter un regard neuf et d’accélérer potentiellement le changement stratégique. ”

C’est le Wall Street Journal qui a été le premier à relayer cette information plus tôt dans la journée de lundi.

M. Whiting, qui est devenu directeur général en janvier 2019 après avoir occupé le poste de directeur des opérations, a rejoint Brown-Forman en 1997 à un poste dédié au développement de l’entreprise et a occupé plusieurs fonctions de direction, notamment celle de responsable de la stratégie mondiale de la marque Jack Daniel’s.

En juin, la société avait mis en garde contre un comportement d’achat des consommateurs tendu pour l’année, alors même qu’elle annonçait des ventes trimestrielles supérieures aux prévisions grâce à une demande soutenue pour les spiritueux haut de gamme.

Brown-Forman a exploré différentes alternatives stratégiques ces derniers mois, rejetant en mai une offre de rachat de 15 milliards de dollars de la part de Sazerac et mettant fin en avril à des négociations de fusion distinctes avec Pernod

Ricard PERP.PA , les deux sociétés n'étant pas parvenues à s'entendre sur les conditions.