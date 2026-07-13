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Laura Chaubard nommée à la tête du vertical DSS de Sopra Steria
information fournie par Zonebourse 13/07/2026 à 10:45

Sopra Steria annonce la nomination de Laura Chaubard à la direction de son vertical Défense, Sécurité et Spatial (DSS), à compter du 1er septembre 2026 ; à ce titre, elle rejoindra le comité exécutif du groupe de services informatiques.

Ce vertical (13% du chiffre d'affaires du groupe en 2025) conçoit et intègre les systèmes critiques des armées, des services de sécurité, des acteurs du spatial et des grandes infrastructures sensibles : commandement, renseignement, cybersécurité, traitement souverain de la donnée, segments sol et applications spatiales.

Cette nomination s'inscrit dans une dynamique déjà engagée et vient conforter l'ambition de Sopra Steria : être un partenaire européen de référence sur les systèmes critiques, à l'heure où la souveraineté technologique devient un enjeu stratégique majeur.

Laura Chaubard a passé plus de 20 ans au service de l'Etat sur les sujets qui structurent aujourd'hui le vertical Défense, Sécurité et Spatial, avant de devenir la 1ère femme à diriger l'Ecole polytechnique en 2022.

A la DGA, elle a exercé pendant six ans comme experte en big data et en intelligence artificielle au profit du renseignement, avant de diriger le bureau des PME stratégiques, puis de piloter la préparation capacitaire de la Loi de programmation militaire 2018-2022.

Conseillère pour l'innovation et le numérique auprès de la ministre des Armées Florence Parly de 2017 à 2019, elle a porté la création de l'Agence de l'innovation de défense, du fonds d'investissement Definvest, de la Direction générale du numérique et de la première feuille de route IA du ministère des Armées.

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