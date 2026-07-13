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L'UE mobilise 883,6 millions d'euros pour Gaza
information fournie par Reuters 13/07/2026 à 14:30

Frappe israélienne contre une fonderie de métaux à Gaza

Frappe israélienne contre une fonderie de métaux à Gaza

La Commission européenne ​a annoncé lundi le lancement d'une initiative avec ​15 partenaires visant à ​mobiliser 883,6 ⁠millions d'euros d'aide en ‌faveur de Gaza.

Baptisée "Team Gaza Initiative" et dévoilée ​lors ‌d'une réunion du ⁠groupe des donateurs pour la Palestine à ⁠Bruxelles, cette ‌initiative soutiendra des ⁠projets en cours ‌et à ⁠venir au bénéfice de la ⁠population ‌de Gaza.

Douze pays européens ​ainsi ‌que le Japon participent à cette initiative, ​aux côtés de la ⁠Banque mondiale et de la Banque européenne d'investissement, a précisé la Commission européenne.

(Bart Meijer;version française Nicolas ​Delame)

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9 commentaires

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