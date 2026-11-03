Lattice bondit alors que ses prévisions de bénéfices dépassent les estimations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 novembre - ** L'action du concepteur de puces Lattice Semiconductor LSCC.O affiche une hausse de 12,6 % à 107,5 $

** La société prévoit un BPA ajusté pour le quatrième trimestre compris entre 82 et 86 cents, supérieur aux estimations des analystes qui tablaient sur 80 cents – données compilées par LSEG

** La société annonce un BPA ajusté de 72 cents au troisième trimestre, dépassant les prévisions de 55 cents

** Affiche un chiffre d’affaires de 291 millions de dollars au troisième trimestre, dépassant les prévisions de 255,5 millions de dollars

** Le directeur général Ford Tamer explique que la croissance du troisième trimestre a été alimentée par l’accélération de la demande en IA pour les centres de données et par la dynamique soutenue des applications industrielles et embarquées

** Stifel, Deutsche Bank et Rosenblatt Securities relèvent leurs objectifs de cours respectivement à 175, 150 et 200 dollars

** La société de courtage StoneX estime que la forte demande des centres de données, l’amélioration de la visibilité sur l’offre et la demande, ainsi que le niveau élevé des commandes et du carnet de commandes, soutiennent les perspectives de croissance de Lattice

** Sur 17 courtiers, 15 attribuent à l’action la recommandation « acheter » ou supérieure, 1 « conserver » et 1 « vendre »; leur objectif de cours médian est de 160 dollars

** En tenant compte des gains enregistrés en séance, LSCC affiche une hausse de plus de 45 % depuis le début de l’année, contre une progression d’environ 49 % pour l’indice Philadelphia Semiconductor .SOX