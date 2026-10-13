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Latécoère sélectionné par Airbus Helicopters pour équiper le H175
information fournie par Zonebourse 13/10/2026 à 11:25

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Le groupe aéronautique renforce son partenariat avec le constructeur d'hélicoptères à travers un nouveau contrat portant sur des équipements cockpit destinés à améliorer les capacités opérationnelles de l'appareil en conditions de givrage.

Latécoère annonce avoir été sélectionné par Airbus Helicopters pour fournir des panneaux de commande cockpit supplémentaires destinés au H175, dans le cadre de sa nouvelle configuration de protection intégrale contre le givrage (FIPS).

Ces équipements contribueront à la gestion, à la surveillance et au contrôle de fonctions essentielles de cet hélicoptère bimoteur, utilisé notamment pour le transport offshore, les opérations de recherche et de sauvetage ainsi que les missions de service public.

La configuration FIPS vise à élargir les capacités opérationnelles du H175 en conditions de givrage, afin de renforcer la sécurité des missions dans des environnements météorologiques difficiles.

Ce nouveau contrat consolide le partenariat de longue date entre les deux entreprises et confirme l'expertise du groupe dans les équipements cockpit critiques.

Peu avant 11h30, le titre Latécoère reculait de 1,7% à la Bourse de Paris.

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