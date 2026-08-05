LATAM Airlines revoit à la hausse ses prévisions de résultats pour 2026, grâce à l'allègement de la pression exercée par les prix du carburant

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails un peu partout) par Gabriel Araujo et Kylie Madry

La compagnie aérienne LATAM Airlines LTM.SN a revu à la hausse mardi ses prévisions de résultat opérationnel pour l'ensemble de l'année, suite à une amélioration des perspectives concernant le prix du carburant, tout en affirmant que son modèle économique avait fait preuve de résilience face au choc pétrolier lié à la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran.

La compagnie aérienne a déclaré qu’elle tablait désormais sur un résultat ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (, Ebitda) pour 2026 compris entre 4,1 et 4,4 milliards de dollars, contre une fourchette de 3,8 à 4,2 milliards de dollars prévue en mai .

La plus grande compagnie aérienne d’Amérique latine a également estimé que sa capacité augmenterait de 9 % à 10 % cette année.

Ricardo Bottas, directeur financier, a déclaré que LATAM bénéficiait de perspectives plus favorables en matière de prix du carburant que celles envisagées il y a trois mois, après que le conflit au Moyen-Orient eut perturbé les approvisionnements en pétrole et provoqué une flambée des prix du kérosène.

« Nous actualisons actuellement notre scénario d’ (de prix) pour le troisième trimestre, que nous ramenons à environ 150 dollars le baril au lieu de 170, et à 130 dollars pour le quatrième trimestre au lieu de 150 », a déclaré M. Bottas.

Il a ajouté que, bien que les prix du carburant restent bien supérieurs aux hypothèses d’avant le conflit, qui tablaient sur environ 90 dollars le baril, cette amélioration justifiait une révision à la hausse des perspectives de résultats.

M. Bottas a indiqué que le second semestre resterait difficile en raison des incertitudes liées à la situation géopolitique, mais a ajouté que LATAM était de plus en plus confiante dans une reprise progressive de l’environnement opérationnel et dans son modèle économique.

« Nous avons été mis à l’épreuve, et nous avons réussi ce test », a-t-il déclaré.

En décembre, avant le conflit, LATAM avait prévu un Ebitda ajusté compris entre 4,2 et 4,6 milliards de dollars pour 2026.

RÉSULTATS DU DEUXIÈME TRIMESTRE

Cette révision des perspectives intervient alors que LATAM a annoncé un bénéfice net de 125,2 millions de dollars au deuxième trimestre, en baisse par rapport aux 241,6 millions de dollars enregistrés un an plus tôt.

Le chiffre d’affaires a grimpé de 27 % pour atteindre 4,12 milliards de dollars, le trafic passagers restant le principal moteur de croissance, mais le fret contribuant également à la hausse du chiffre d’affaires.

Les coûts de carburant ont presque doublé par rapport à l’année précédente, la compagnie aérienne ayant dû faire face à ce que M. Bottas a décrit comme plus de 800 millions de dollars de dépenses supplémentaires en carburant au cours d’un seul trimestre.

« C'est là l'ampleur du défi auquel nous avons été confrontés durant cette période », a-t-il déclaré.

EXPANSION DE L'EMBRAER E2 AU BRÉSIL

EMBJ3.SA Par ailleurs, LATAM a annoncé la première phase de ses opérations au Brésil avec les avions E195-E2 d’Embraer , qui verront la mise en service de jusqu’à 14 appareils entre fin 2026 et début 2027 sur 42 liaisons.

Jerome Cadier, directeur de LATAM Brésil, a déclaré que ces appareils soutiendraient l’expansion sur des marchés où la demande des entreprises est forte, notamment dans les régions agro-industrielles et pétrolières, tout en renforçant la connectivité via les hubs de la compagnie.

M. Cadier a précisé que la compagnie évaluait déjà environ 18 destinations potentielles en vue d’une nouvelle expansion en avril 2027.