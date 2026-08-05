En dépit des doutes émis par Trump, les USA discutent toujours avec Kyiv pour les Patriot-sources

par Jonathan Landay et Andrea Shalal

Les Etats-Unis poursuivent les discussions à propos d'une possible attribution à l'Ukraine d'une licence pour produire des intercepteurs pour les systèmes Patriot, malgré que le président américain Donald Trump a émis des doutes sur un tel accord, a-t-on appris de quatre personnes au fait de la question.

D'après ces sources, les discussions portent notamment sur la possibilité que Kyiv, désireux d'obtenir rapidement des intercepteurs pour se protéger des attaques aériennes répétées lancées par la Russie, puisse fabriquer certains composants en Ukraine avant un assemblage définitif ailleurs en Europe.

L'Ukraine cherche à se procurer davantage de PAC-3, soit la dernière version du missile Patriot et l'une des rares armes capables d'abattre les missiles balistiques utilisés en nombre croissant par Moscou dans ses attaques.

Volodimir Zelensky a prévenu samedi que l'Ukraine était à court d'intercepteurs Patriot, déclarant qu'un seul des vingt-sept missiles balistiques tirés ce jour-là par la Russie avait été abattu.

Le président ukrainien pensait en juillet avoir obtenu de Donald Trump l'accord pour que Kyiv produise ses propres PAC-3, après que le président américain a effectué des commentaires en ce sens lors d'une réunion bilatérale en marge du sommet de l'Otan dans la capitale turque Ankara.

Sauf que Donald Trump a semblé la semaine dernière faire machine arrière sur cette question, à l'issue de ce que deux des sources ont décrit comme une réunion délicate avec Volodimir Zelensky à la Maison blanche.

Il a dit alors devant les journalistes que Washington n'avait pas accepté de laisser Kyiv produire des Patriot et que les Etats-Unis devaient se montrer prudents dans la quelconque attribution d'une licence spécifique.

"AUCUN ORDRE" DE SUSPENDRE LES DISCUSSIONS

Bien que Volodimir Zelensky a multiplié les appels en faveur d'une production en Ukraine des intercepteurs nécessaires au système Patriot, le sujet a globalement été laissé de côté par l'administration Trump en raison de préoccupations sécuritaires formulées par des dirigeants de l'industrie de la défense et des responsables de l'armée américaine, ont dit trois des sources.

D'après les quatre sources, l'émissaire américain auprès de l'Otan est désormais à la manoeuvre pour parvenir à un accord. Matthew Whitaker s'est rendu le mois dernier à Kyiv pour discuter de la question et évaluer les options avec des représentants ukrainiens et des dirigeants de l'industrie locale de l'armement, ont rapporté les sources.

"Aucun ordre de suspendre les discussions n'a été donné", a déclaré l'une des sources, ajoutant que les pourparlers se poursuivaient avec des fabricants américains d'armes, des responsables militaires et d'autres.

La Maison blanche a décliné une demande de commentaire.

Parmi les options envisagées, ont déclaré les sources, la possibilité que des composants nécessaires au Patriot soient produits en Ukraine avant d'être envoyés en Allemagne pour y être assemblés, l'ajout de Kyiv à un programme dédié américano-européen, et l'octroi d'une autorisation pour fabriquer une version moins sophistiquée du PAC-3.

Selon son porte-parole, Matthew Whitaker a profité de sa visite à Kyiv en juillet pour "explorer des opportunités de collaboration sur des innovations sur le champ de bataille, comme les drones, qui profiteront aux combattants américains". Le porte-parole n'a pas mentionné spécifiquement l'initiative liée au Patriot.

CHANGEMENT DE TON INATTENDU DE TRUMP

Un représentant de haut rang de l'administration Trump a déclaré que les Etats-Unis exploraient "plusieurs voies potentielles pour une future coopération industrielle de défense avec l'Ukraine", ajoutant que tout accord devait prioriser la sécurité des technologies américaines.

Aucun commentaire n'a été obtenu auprès de l'ambassade d'Ukraine à Washington.

Le scepticisme affiché la semaine dernière par Donald Trump à l'égard d'un accord sur le Patriot, semblant marquer un revirement par rapport à son soutien initial à la production du missile en Ukraine, a pris un grand nombre au dépourvu, et notamment Volodimir Zelensky.

D'après l'une des sources, le président ukrainien a souligné par la suite, lors d'un entretien téléphonique qu'il a eu avec J.D. Vance, la nécessité pour Kyiv de se défendre. Le vice-président américain l'a rassuré sur le respect des engagements pris par Donald Trump auprès de lui, a ajouté cette source.

Un représentant américain au fait du dossier a déclaré que, parmi les options envisagées, la plus réaliste était que les composants soient produits en Ukraine avant d'être assemblés en Allemagne, où est déjà fabriqué un modèle plus ancien du Patriot et où le PAC-3 devrait également être produit à l'avenir.

Par ailleurs, ont dit les sources, Kyiv pourrait potentiellement prendre part au programme d'intercepteur Patriot 'low cost', le PAC-3 ACE ("Adapted Capability Effector"), annoncé le mois dernier par Lockheed Martin Corp LMT.N .

Même si l'Ukraine venait à obtenir l'accord de produire des intercepteurs Patriot, le processus prendra du temps: Kyiv devra patienter un an ou plus pour recevoir les nouveaux missiles.

Cela le contraint à se procurer d'autres missiles pour répondre à ses besoins immédiats. Kyiv a exhorté ses alliés à lui transférer certains de leurs Patriot.

(Andrea Shalal et Jonathan Landay, avec la contribution de Mike Stone; version française Jean Terzian)