LATAM Airlines glisse sur la fixation du prix d'une offre secondaire de 743 millions de dollars

** Les actions cotées en bourse de la compagnie aérienne chilienne LATAM Airlines LTM.N ont baissé de 3,3 % en début de marché à 62,74 $ après la fixation du prix de l'offre secondaire
** LTM a annoncé en fin de journée () qu'un
actionnaire a vendu 12 millions d'American Depositary Shares (ADSs) à 61,90 $, ce qui équivaut à 742,8 millions de dollars
** La taille de l'offre a été augmentée de 9 millions d'ADS () et le prix a été fixé avec une décote de 4,5 % par rapport à la dernière clôture de l'action
** Sixth Street, qui possédait ~99,9 milliards d'actions, soit 17,4 % des ~574,2 milliards d'actions en circulation de LTM, est l'actionnaire vendeur, selon le prospectus ()
** 1 ADS = 2 000 actions ordinaires
** JP Morgan est l'unique preneur ferme de l'offre
** Jusqu'à lundi, les actions de LTM cotées aux États-Unis ont augmenté de 20 % depuis le début de l'année. Elles ont clôturé à 32,12 $ il y a un an
** 6 des 7 analystes considèrent les actions comme "achetées", 1 recommande de les "conserver"; PT médian de 66,20 $, selon LSEG
