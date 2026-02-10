LATAM Airlines glisse sur la fixation du prix d'une offre secondaire de 743 millions de dollars

10 février -

** Les actions cotées en bourse de la compagnie aérienne chilienne LATAM Airlines LTM.N ont baissé de 3,3 % en début de marché à 62,74 $ après la fixation du prix de l'offre secondaire

** LTM a annoncé en fin de journée () qu'un

actionnaire a vendu 12 millions d'American Depositary Shares (ADSs) à 61,90 $, ce qui équivaut à 742,8 millions de dollars

** La taille de l'offre a été augmentée de 9 millions d'ADS () et le prix a été fixé avec une décote de 4,5 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Sixth Street, qui possédait ~99,9 milliards d'actions, soit 17,4 % des ~574,2 milliards d'actions en circulation de LTM, est l'actionnaire vendeur, selon le prospectus ()

** 1 ADS = 2 000 actions ordinaires

** JP Morgan est l'unique preneur ferme de l'offre

** Jusqu'à lundi, les actions de LTM cotées aux États-Unis ont augmenté de 20 % depuis le début de l'année. Elles ont clôturé à 32,12 $ il y a un an

** 6 des 7 analystes considèrent les actions comme "achetées", 1 recommande de les "conserver"; PT médian de 66,20 $, selon LSEG