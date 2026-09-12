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Larry Ellison renonce à son projet de vendre des actions Oracle
information fournie par Reuters 12/09/2026 à 18:28
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Larry Ellison, président exécutif d'Oracle ORCL.N , a annulé son projet de vendre 50 millions d'actions Oracle, a annoncé samedi la société.

"Aucune action Oracle n'a été vendue dans le cadre de ce projet, et il n'a pas l'intention de céder d'autres actions Oracle", a précisé la société.

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