Larry Culp, directeur général de GE Aerospace, aperçu au bâtiment de l'organisme de planification d'État chinois

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Selon un témoin de Reuters, Larry Culp, directeur général de GE Aerospace, a été vu en train de quitter une réunion au siège de la Commission nationale du développement et de la réforme, le puissant organisme de planification d'État chinois.