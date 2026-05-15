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Larry Culp, directeur général de GE Aerospace, aperçu au bâtiment de l'organisme de planification d'État chinois
information fournie par Reuters 15/05/2026 à 05:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Selon un témoin de Reuters, Larry Culp, directeur général de GE Aerospace, a été vu en train de quitter une réunion au siège de la Commission nationale du développement et de la réforme, le puissant organisme de planification d'État chinois.

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