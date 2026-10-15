Largo publie ses résultats semestriels 2026 et son chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2026

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• Résultats du 1er semestre 2026 :

o Chiffre d’affaires du premier semestre 2026 stable à 14,5 M€, malgré un fort ralentissement de l’activité au T2 2026

o EBITDA à un niveau comparable au S1 2025 à -1,5M€



• Chiffre d’affaires trimestriel record au 3ème trimestre 2026 :

o Chiffre d’affaires de 10,6 M€ en hausse de +13,5%, porté par la poursuite du développement des canaux stratégiques Opérateurs et Grands Comptes

o Les canaux Opérateurs et Grands Comptes représentent désormais 85% du chiffre d’affaires au 30/09/2026



• Perspectives 2026 :

o Objectif de chiffre d’affaires historique en 2026, supérieur à 35 M€, soit une hausse d’au moins 7,5 % vs. 2025

o Amélioration significative des indicateurs de rentabilité au second semestre, soutenue par la forte croissance de l’activité et une structure de coûts allégée