Lanxess va supprimer 550 emplois après que les ventes de 2025 ont été inférieures aux prévisions du marché

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour du mouvement du titre au paragraphe 4, ajout de la vente d'une participation dans une co-entreprise au paragraphe 8, commentaire du directeur général aux paragraphes 10 et 11) par Ozan Ergenay

Le fabricant de produits chimiques de spécialité Lanxess LXSG.DE a annoncé jeudi des ventes annuelles inférieures aux attentes et a déclaré qu'il ne s'attendait pas à une amélioration de ses activités avant le second semestre 2026.

Les actions du groupe basé à Cologne, qui a également déclaré qu'il prévoyait de supprimer des centaines d'emplois pour réduire les coûts, ont chuté d'environ 10 % à la mi-journée, heure locale. Les entreprises chimiques ont été les plus durement touchées par l'escalade de la guerre au Moyen-Orient, une région essentielle qui produit beaucoup de matières premières pour l'industrie. Le conflit a perturbé les chaînes d'approvisionnement, fait grimper les prix de l'énergie et fait craindre une hausse de l'inflation et un affaiblissement de la demande des consommateurs.

"Nous contrôlons ce que nous pouvons contrôler, ce qui signifie que nous continuons à réduire les coûts, à rationaliser les processus et à créer de nouvelles opportunités de marché", a déclaré Matthias Zachert, directeur général de Lanxess, dans un communiqué. Début mars, Lanxess a déclaré que la vente de sa participation dans la coentreprise de plastiques Envalior avait été annulée par l'acheteur, un véhicule d'investissement soutenu par le groupe de rachat Advent. Une personne au fait du dossier a déclaré que la détérioration du secteur et l'aigreur des marchés à la suite du conflit avec l'Iran étaient à l'origine de cette décision.

Le secteur chimique allemand, le troisième plus important du pays, est en difficulté depuis des années en raison d'une demande faible, de coûts énergétiques élevés, de problèmes de chaîne d'approvisionnement et d'un ralentissement économique.

Jeudi, Lanxess a lancé de nouvelles mesures de réduction des coûts pour 2026, visant à réaliser des économies annuelles permanentes d'environ 100 millions d'euros d'ici la fin de 2028. Ces mesures comprendront la suppression de 550 emplois, dont environ deux tiers en Allemagne.

Aucune autre suppression d'emploi n'est prévue pour l'instant, a déclaré M. Zachert lors d'une conférence de presse.

Pour 2026, Lanxess prévoit un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) avant exception de 450 à 550 millions d'euros, contre 510 millions d'euros l'année dernière. L'entreprise s'attend à une dynamique positive au plus tôt au cours du second semestre, par exemple grâce au programme de stimulation des infrastructures du gouvernement allemand .

Son chiffre d'affaires pour 2025 a chuté de 10,9 % pour atteindre 5,67 milliards d'euros, manquant ainsi le consensus des analystes fourni par la société, qui était de 5,72 milliards d'euros.

(1 $ = 0,8724 euros)