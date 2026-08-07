Lanxess dépasse les prévisions, la demande étant stimulée par les perturbations au Moyen-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des commentaires de l'entreprise et de son directeur général aux paragraphes 5, 6 et 7, du paragraphe clé au paragraphe 8 et des prévisions annuelles au paragraphe 9) par Ozan Ergenay

Le fabricant de produits chimiques de spécialité Lanxess LXSG.DE a annoncé vendredi un résultat opérationnel trimestriel légèrement supérieur aux attentes, bénéficiant d'une demande plus forte et de perturbations temporaires de l'approvisionnement liées au conflit au Moyen-Orient, tout en avertissant qu'il ne voyait aucun signe de reprise plus générale sur ses marchés principaux.

“Au deuxième trimestre, l'évolution attendue s'est confirmée, et nous avons pu tirer parti d'une demande accrue, y compris des effets temporaires résultant du conflit au Moyen-Orient”, a déclaré le directeur général Matthias Zachert dans un communiqué.

La société basée à Cologne a enregistré au deuxième trimestre un résultat avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (EBITDA) avant éléments exceptionnels de 152 millions d’euros (175 millions de dollars), un chiffre supérieur aux prévisions des analystes qui s’établissaient à 150,6 millions d’euros selon un sondage publié sur son site web.

Le chiffre d’affaires trimestriel a progressé de 6,5% passant de 1,46 milliard d’euros un an plus tôt à 1,56 milliard d’euros, dépassant également les attentes des analystes qui tablaient sur 1,54 milliard d’euros.

Lanxess a indiqué avoir largement réussi à compenser la hausse des coûts des matières premières et de l’énergie par des hausses de prix, M. Zachert soulignant que l’entreprise avait enregistré une croissance simultanée des volumes et des prix pour la première fois depuis un an.

Il a toutefois averti que cette amélioration ne signifiait pas pour autant un redressement durable.

“Il n’y a aucun signe de reprise durable de la demande sur nos marchés clés et les conditions de marché restent difficiles… Nous ne prévoyons pas de nouvelle dynamique économique d’ici la fin de l’année”, a déclaré M. Zachert.

Le conflit au Moyen-Orient a perturbé les marchés des carburants et des matières premières et entraîné une hausse des coûts dans l’ensemble de l’industrie chimique. Certains producteurs européens en ont tiré profit , car les perturbations de l’approvisionnement ont fait grimper les coûts de leurs concurrents asiatiques et incité les clients à privilégier la fiabilité plutôt que le prix.

Lanxess a confirmé ses prévisions pour l’ensemble de l’année 2026, tablant sur un EBITDA hors éléments exceptionnels compris entre 450 et 550 millions d’euros.