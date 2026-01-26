 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Lands' End en hausse après l'annonce de la création d'une coentreprise
information fournie par Reuters 26/01/2026 à 18:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

26 janvier - ** Les actions de la chaîne de vêtements décontractés Lands' End Inc LE.O augmentent de 42,6 % pour atteindre un sommet de plus de trois mois de 20,04 $

** L'action devrait connaître sa meilleure journée depuis mars 2020, si les gains se maintiennent

** Co et WHP Global forment une coentreprise pour libérer la valeur de la propriété intellectuelle de Lands' End

** LE recevra 300 millions de dollars de produits bruts en espèces; l'opération permet le remboursement intégral de son prêt à terme

** WHP Global paiera Co en espèces pour une participation de contrôle de 50 % dans la coentreprise

** WHP Global lancera une offre publique d'achat pour un maximum de 100 millions de dollars d'actions de Lands' End à 45 dollars l'action

** Dans le cadre de l'accord, Lands' End continuera à exploiter les activités existantes en utilisant la propriété intellectuelle apportée en échange de paiements de redevances

** L'action a augmenté de 10,5 % en 2025

Valeurs associées

LANDS' END
19,4800 USD NASDAQ +38,65%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank