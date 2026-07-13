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Lancement réussi pour le dernier opus d'Assassin's Creed (Ubisoft)
information fournie par Zonebourse 13/07/2026 à 07:42

Ubisoft, via sa filiale Vantage Studios, a fait part d'un lancement réussi pour Assassin's Creed Black Flag Resynced, le dernier opus de sa franchise phare Assassin's Creed, sorti le 9 juillet, avec 2 millions d'exemplaires vendus dès le premier jour et un accueil très favorable de la part de la critique.

Selon l'éditeur, le jeu s'est hissé à la première place sur Twitch le 9 juillet et a atteint un pic de 99 451 joueurs simultanés sur Steam dans les 24 heures suivant sa sortie, établissant ainsi le record du plus grand nombre de joueurs simultanés jamais enregistré pour un titre Assassin's Creed sur cette plateforme.

Assassin's Creed Black Flag Resynced a également reçu un accueil très favorable de la part de la critique, affichant un score de 85% sur OpenCritic et de 84% sur Metacritic ; il devient ainsi l'épisode d'Assassin's Creed le mieux noté depuis la sortie du jeu original, Assassin's Creed IV Black Flag.

Piloté par Ubisoft Singapore, le projet est un remake d'Assassin's Creed IV Black Flag (sorti à l'origine en 2013), entièrement reconstruit et propulsé par la dernière version du moteur Anvil. Le jeu est disponible sur Ubisoft , PlayStation 5, Xbox Series X|S ainsi que sur PC Windows via l'Ubisoft Store, Steam et l'Epic Games Store.

"Se déroulant durant l'âge d'or de la piraterie, Assassin's Creed Black Flag Resynced invite les joueurs à naviguer dans les Caraïbes dans la peau d'Edward Kenway, un capitaine pirate rebelle entraîné dans le conflit séculaire opposant les Assassins aux Templiers", précise Ubisoft.

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