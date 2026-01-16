Lancement prometteur de la pilule Wegovy : Novo Nordisk en forte hausse aux Etats-Unis
information fournie par Zonebourse 16/01/2026 à 18:22
Selon les cabinets IQVIA et Symphony, entre 3 100 et 4 290 prescriptions auraient été enregistrées au cours de la première semaine de commercialisation, un chiffre supérieur à celui observé lors du lancement de Zepbound. Ces données ne prennent toutefois pas en compte les ventes réalisées via la pharmacie en ligne de Novo Nordisk ou ses partenaires en téléconsultation. Si ces résultats dépassent les performances initiales des versions injectables, les analystes appellent à la prudence, estimant qu'une évaluation fiable nécessitera encore deux à trois trimestres.
Le canal de distribution direct au consommateur est identifié comme un levier important pour la suite. Toutefois, l'arrivée prochaine d'un concurrent de taille, la pilule orforglipron d'Eli Lilly, pourrait rebattre les cartes. Si Novo Nordisk dispose pour l'instant d'une avance, les contraintes liées à la prise de sa pilule, ingestion à jeun, à l'eau, et à distance des repas, pourraient limiter son adoption face à une alternative plus pratique développée à partir de petites molécules.
