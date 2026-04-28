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Lancement officiel de trois nouveaux modèles de PediGuard® lors du Congrès Annuel Chinois de la Scoliose
information fournie par Boursorama CP 28/04/2026 à 18:00

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Lancement officiel de trois nouveaux modèles de PediGuard® lors du Congrès Annuel Chinois de la Scoliose

PARIS, BOULDER (Colorado-Etats-Unis), le 28 avril 2026 – 18h00 CEST – SpineGuard (FR0011464452 – ALSGD, éligible PEA-PME), entreprise innovante qui déploie sa technologie digitale de guidage chirurgical (DSG®) par mesure locale de la conductivité électrique des tissus en temps réel pour sécuriser et simplifier le placement d’implants osseux, annonce aujourd’hui le lancement officiel des versions courbes et XS du PediGuard récemment homologuées par les autorités réglementaires chinoises, lors du congrès annuel chinois de la scoliose organisé cette année en conjonction avec la société française de la chirurgie vertébrale. Le PediGuard y a été présenté en session plénière par le Professeur Helton Defino de Ribeiro Preto (Brazil).

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SPINEGUARD
0,0995 EUR Euronext Paris +0,91%

1 commentaire

  • 28 avril 23:12

    LA GROSSE BLAGUE ......TOUT CA POUR DEMANDER ENCORE DES AUGMENTATIONS DE CAPITAL QUI IRONT POUR DES CERTAINS SALAIRES

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