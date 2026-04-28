Pour recevoir toute l'information financière de SpineGuard en temps réel, faites-en la demande par mail à spineguard@newcap.eu.



Lancement officiel de trois nouveaux modèles de PediGuard® lors du Congrès Annuel Chinois de la Scoliose



PARIS, BOULDER (Colorado-Etats-Unis), le 28 avril 2026 – 18h00 CEST – SpineGuard (FR0011464452 – ALSGD, éligible PEA-PME), entreprise innovante qui déploie sa technologie digitale de guidage chirurgical (DSG®) par mesure locale de la conductivité électrique des tissus en temps réel pour sécuriser et simplifier le placement d’implants osseux, annonce aujourd’hui le lancement officiel des versions courbes et XS du PediGuard récemment homologuées par les autorités réglementaires chinoises, lors du congrès annuel chinois de la scoliose organisé cette année en conjonction avec la société française de la chirurgie vertébrale. Le PediGuard y a été présenté en session plénière par le Professeur Helton Defino de Ribeiro Preto (Brazil).