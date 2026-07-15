Lancement du fonds Neuberger MENA Equity Fund

(Zonebourse.com) - Neuberger Berman, société de gestion privée, indépendante et détenue par ses employés, annonce le lancement du Neuberger MENA Equity Fund. Il s'agit d'un fonds UCITS à liquidité quotidienne qui est destiné aux investisseurs institutionnels et professionnels souhaitant accéder aux marchés actions du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord (MENA) via une gestion active à forte conviction.

Le fonds est géré par l'équipe actions MENA de Neuberger, basée à Dubaï.

Walid Mourad, responsable de la gestion actions MENA (plus de 25 ans d'expérience dans le secteur), apportera son expertise en qualité de conseiller auprès de l'équipe de gestion.

L'objectif du fonds est d'offrir une croissance du capital à long terme grâce à une approche fondamentale "bottom-up", indépendante de tout indice de référence. Il investit dans un portefeuille concentré de 25 à 40 entreprises sélectionnées pour la solidité de leurs fondamentaux.

La stratégie repose sur une philosophie d'investissement "Quality at a Reasonable Price" (QARP) et un processus de sélection en quatre étapes, qui permet d'identifier les meilleures opportunités au sein d'un ensemble de près de 1 240 sociétés. Le portefeuille fait ensuite l'objet d'un suivi continu et d'une gestion rigoureuse des risques.

Ce lancement traduit la conviction de Neuberger que la région MENA entre dans une nouvelle phase de développement. Partout dans le Conseil de coopération du Golfe (CCG) et plus largement au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, les Etats accélèrent la diversification de leurs économies en investissant les revenus des hydrocarbures dans des secteurs stratégiques tels que le tourisme, les technologies, la santé ou les services financiers.

Cette dynamique s'appuie sur des fondamentaux solides : une croissance soutenue, un faible niveau d'endettement public, des fonds souverains parmi les plus importants au monde et une population jeune, qualifiée et en forte croissance.

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