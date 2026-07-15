 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Lancement du fonds Neuberger MENA Equity Fund
information fournie par AOF 15/07/2026 à 11:31

(Zonebourse.com) - Neuberger Berman, société de gestion privée, indépendante et détenue par ses employés, annonce le lancement du Neuberger MENA Equity Fund. Il s'agit d'un fonds UCITS à liquidité quotidienne qui est destiné aux investisseurs institutionnels et professionnels souhaitant accéder aux marchés actions du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord (MENA) via une gestion active à forte conviction.

Le fonds est géré par l'équipe actions MENA de Neuberger, basée à Dubaï.

Walid Mourad, responsable de la gestion actions MENA (plus de 25 ans d'expérience dans le secteur), apportera son expertise en qualité de conseiller auprès de l'équipe de gestion.

L'objectif du fonds est d'offrir une croissance du capital à long terme grâce à une approche fondamentale "bottom-up", indépendante de tout indice de référence. Il investit dans un portefeuille concentré de 25 à 40 entreprises sélectionnées pour la solidité de leurs fondamentaux.

La stratégie repose sur une philosophie d'investissement "Quality at a Reasonable Price" (QARP) et un processus de sélection en quatre étapes, qui permet d'identifier les meilleures opportunités au sein d'un ensemble de près de 1 240 sociétés. Le portefeuille fait ensuite l'objet d'un suivi continu et d'une gestion rigoureuse des risques.

Ce lancement traduit la conviction de Neuberger que la région MENA entre dans une nouvelle phase de développement. Partout dans le Conseil de coopération du Golfe (CCG) et plus largement au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, les Etats accélèrent la diversification de leurs économies en investissant les revenus des hydrocarbures dans des secteurs stratégiques tels que le tourisme, les technologies, la santé ou les services financiers.

Cette dynamique s'appuie sur des fondamentaux solides : une croissance soutenue, un faible niveau d'endettement public, des fonds souverains parmi les plus importants au monde et une population jeune, qualifiée et en forte croissance.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.

Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Icone PayPal sur un smartphone. (Crédit: Brett Jordan / Pexels)
    Offres du jour-Fusions et acquisitions
    information fournie par Reuters 15.07.2026 11:39 

    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées ... Lire la suite

  • ( AFP / KIRILL KUDRYAVTSEV )
    Puces: le fabricant chinois CXMT veut lever jusqu'à 8,6 milliards d'euros en entrant en Bourse
    information fournie par Boursorama avec AFP 15.07.2026 11:37 

    CXMT, principal fabricant chinois de puces mémoire, cherche à lever jusqu'à 8,6 milliards d'euros en s'introduisant à la Bourse de Shanghai, à l'heure où Pékin entend doper les semi-conducteurs produits localement dans sa course à l'IA avec les Etats-Unis. ChangXin ... Lire la suite

  • Nexans : Une opportunité à court terme (325KS)
    Nexans : Une opportunité à court terme (325KS)
    information fournie par Zonebourse 15.07.2026 11:36 

    (Zonebourse.com) L'action Nexans atteint des territoires survendus à l'approche d'un niveau important situé vers 130.8 EUR. Cette situation accrédite la possible mise en place d'un rebond technique du titre. Ainsi, les cours pourraient retrouver de la vigueur et ... Lire la suite

  • Un remorqueur guide un navire dans le port de Khor Fakkan, dans l'émirat de Charjah, sur le golfe d'Oman, le 14 juillet 2026 ( AFP / - )
    Guerre au Moyen-Orient: les derniers développements
    information fournie par AFP 15.07.2026 11:36 

    Voici les derniers développements en lien avec le conflit au Moyen-Orient, où les hostilités ont repris depuis plusieurs jours entre l'Iran et les États-Unis. L'armée bahreïnie dit avoir contré des attaques iraniennes Bahreïn a affirmé avoir contré de nouvelles ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
85,27 +0,15%
2CRSI
28,04 -0,57%
CAC 40
8 357,79 -0,11%
TOTALENERGIES
70,92 -0,39%
STELLANTIS
5,087 +1,86%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank