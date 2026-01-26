(AOF) - Crédit Agricole Assurances et IDIA Capital Investissement renforcent leur engagement en faveur des PME et ETI françaises avec le lancement du fonds "Crédit Agricole Assurances Avenir et Territoires". Géré par IDIA Capital Investissement et classé Article 8 au titre de la réglementation SFDR, ce fonds Evergreen a pour objectif de financer des entreprises françaises de secteurs diversifiés dans leurs besoins de financement de long terme, en fonds propres et quasi‑fonds propres.

Doté d'une capacité d'investissement initiale de 100 millions d'euros, le fonds vise à contribuer au dynamisme des territoires en soutenant et accompagnant les dirigeants de PME et ETI dans leurs projets de développement et ainsi à contribuer au dynamisme des territoires.

Il permettra notamment de renforcer leurs capitaux, de financer leurs relais de croissance et leur compétitivité, d'assurer la transmission et la pérennité de leur capital, et également de les accompagner dans leurs transitions écologiques, énergétique et numérique.

Le fonds "Crédit Agricole Assurances Avenir et Territoires" s'appuie sur la proximité avec les réseaux LCL et des Caisses régionales avec les territoires, et leurs structures de capital‑investissement. Il repose également sur une stratégie de co‑investissement systématique avec les véhicules régionaux, ainsi qu'avec les fonds déjà gérés par IDIA Capital Investissement comme Crédit Agricole Régions Développement, LCL Croissance, 3AI, ou encore 2EBC.

Le choix d'IDIA Capital Investissement comme société de gestion permet à Crédit Agricole Assurances d'offrir aux dirigeants de PME et ETI, au‑delà de l'apport en fonds propres, un accompagnement extra‑financier structurant autour de leviers stratégiques tels que la performance ESG, la cybersécurité, la digitalisation ou encore la croissance externe.