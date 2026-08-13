Lancement du deuxième fonds de capital-risque de Robinhood, qui attire les investisseurs particuliers vers les marchés privés

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* Le deuxième fonds de capital-risque de Robinhood fait son entrée à la Bourse de New York (NYSE)

* Le fonds cible les start-ups en phase de démarrage et de croissance

* La société lève 225,5 millions de dollars lors de l'introduction en bourse de RVII

* La fintech cherche à élargir l'accès des particuliers aux marchés privés

par Manya Saini

Le deuxième fonds de capital-risque de Robinhood, HOOD.O , a fait son entrée en bourse jeudi, offrant ainsi aux investisseurs particuliers l'accès à des start-ups en phase de démarrage qui étaient jusqu'à présent réservées aux sociétés de capital-risque et aux investisseurs fortunés.

La société de fintech a levé 225,5 millions de dollars lors de l’introduction en bourse du Robinhood Ventures Fund II

RVII.N , qui investira dans des entreprises privées en phase de démarrage et de croissance.

Le fonds se concentrera sur les participants actuels et anciens du programme d’accélération de start-ups Y Combinator, qui a financé plus de 5 000 entreprises dont la valorisation cumulée dépasse 1 300 milliards de dollars, notamment la crypto-bourse Coinbase COIN.O , la plateforme de réseaux sociaux Reddit RDDT.N et OpenAI, l’éditeur de ChatGPT.

Robinhood s’est fait connaître en 2021 en démocratisant l’investissement pour les petits épargnants grâce à des transactions sans commission. Depuis, la société s’est développée pour devenir une plateforme de services financiers plus complète, proposant des produits allant des comptes de retraite à une carte de crédit haut de gamme.

“Non seulement c’est l’une des évolutions les plus intéressantes du capital-risque en ce moment, mais c’est aussi en quelque sorte la frontière de ce secteur”, a déclaré Rich Aberman, gestionnaire de portefeuille chez RVII, lors d’un entretien accordé à Reuters.

“Espérons que cela profitera aux Américains lambda et aux investisseurs particuliers qui, historiquement, ont toujours été totalement exclus de la création de richesse de la Silicon Valley.”

RVII a été coté à la Bourse de New York après avoir fixé le prix de 8 millions d’actions à 25 dollars chacune. Robinhood a lancé en mars son premier fonds, , qui se concentre sur les start-ups en phase avancée.

Alors que les start-ups restent privées plus longtemps et lèvent davantage de fonds avant leur introduction en bourse, les investisseurs cherchent des moyens d’y prendre part avant l’introduction en bourse.

Cette tendance a contribué à attirer davantage de capitaux vers les marchés privés, où les start-ups peuvent désormais atteindre des valorisations de plusieurs milliards de dollars sans avoir à faire appel aux investisseurs publics.

“Nous travaillons déjà sur les fonds () trois, quatre, cinq et six”, a déclaré à Reuters Sarah Pinto, directrice de Robinhood Ventures et présidente de RVII.

“Nous voulons nous assurer de ne pas nous précipiter et de constituer des fonds qui nous permettront d’offrir des performances exceptionnelles.”