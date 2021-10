Lancement de la gateway LoRaWAN® indoor Wirnet™ iZeptoCell dédiée au massive IoT

Enrichie d’une nouvelle approche opérationnelle, la Wirnet™ iZeptoCell réduit jusqu'à 25 % les coûts estimés pour le déploiement d’un réseau

Thorigné-Fouillard, France - 19 oct. 2021, 18h00 - Kerlink (AKLK - FR0013156007), spécialiste des solutions

dédiées à l'Internet des objets (IoT), annonce aujourd'hui sa nouvelle gateway LoRaWAN® indoor conçue

pour aider les administrateurs, gestionnaires et exploitants de villes, bâtiments, usines et entrepôts connectés

à prendre facilement en charge le nombre croissant de capteurs et d'appareils connectés, le Massive IoT.