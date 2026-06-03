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Lancelot AM lance un fonds de petites capitalisations
information fournie par Agefi Asset Management 03/06/2026 à 08:00

La société de gestion suédoise Lancelot Asset Management lance un nouveau fonds de petites capitalisations le 1 er septembre et a recruté Adam Nyström de Swedbank Robur pour le gérer, rapporte FinansWatch. Le gérant travaillait chez Robur depuis 2022, où il gérait principalement un fonds sur les petites capitalisations américaines. Avant, il a passé dix ans en tant que gérant chez Didner & Gerge et analyste chez Carnegie.

Le fonds Lancelot Global Small Cap élargira l’offre de la société de gestion, qui se compose jusqu’à présent de trois fonds. La société a été fondée en 1989.

L'Agefi

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