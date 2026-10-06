Lambda, soutenue par Nvidia, vise une levée de fonds de 4 milliards de dollars en vue de son introduction en bourse prévue, selon le WSJ

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Lambda, une entreprise de cloud computing soutenue par Nvidia, serait en train de lever jusqu’à 4 milliards de dollars, pour une valorisation pré-financement de 14,5 milliards de dollars, dans le cadre de ce qui serait son dernier tour de table avant une introduction en bourse prévue, a rapporté mardi le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier.

Voici plus de détails:

* Les sociétés d'investissement Blackstone BX.N et Coatue Management mènent ce tour de table, précise l'article.

* Lambda prévoit d’entrer en bourse en 2027, sous réserve de la bonne exécution de son plan et des conditions du marché, selon une lettre adressée aux commanditaires de la société et consultée par le Journal.

* Le carnet de commandes non exécutées de la société est passé de 15 milliards de dollars en juin à 50 milliards de dollars en septembre, selon cette lettre.

* Lambda n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.