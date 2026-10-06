Lambda cherche à lever jusqu'à 4 milliards de dollars avant son introduction en Bourse

Lambda, spécialiste du cloud computing soutenu par Nvidia, cherche à lever jusqu'à 4 milliards de dollars sur la base d'une valorisation de 14,5 milliards de dollars avant l'opération, selon le Wall Street Journal. Ce financement, piloté par Blackstone et Coatue Management, devrait constituer le dernier tour de table de l'entreprise avant son arrivée sur les marchés financiers.

Lambda vise une introduction en Bourse en 2027, sous réserve de l'avancement de ses projets et des conditions de marché. Son carnet de commandes non exécutées a fortement augmenté ces derniers mois, passant de 15 milliards de dollars en juin à 50 milliards de dollars en septembre, selon une lettre adressée aux investisseurs et consultée par le quotidien américain.