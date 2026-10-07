Opmobility baisse ses objectifs 2026 à cause du marché auto, 770 emplois supprimés

(Actualisé avec précisions)

L'équipementier automobile français OPmobility OPM.PA a annoncé mardi une révision à la baisse de ses objectifs 2026 et des projets de réorganisation qui entraîneraient la suppression d'environ 770 postes en France et en Allemagne, face à une dégradation du marché plus marquée que prévu.

Le spécialiste des réservoirs à carburant, des boucliers avant et des hayons arrière de voiture, vise désormais une marge opérationnelle comprise entre 430 et 450 millions d'euros cette année (contre plus de 490 millions d'euros attendus précédemment), un cash-flow libre supérieur à 220 millions d'euros (contre plus de 297 millions initialement prévus), un résultat net part du groupe "significatif" et une amélioration de la dette nette par rapport à fin 2025.

"Face à une dégradation plus marquée qu'anticipé des conditions de marché automobile, OPmobility ajuste ses objectifs 2026 tout en confirmant sa priorité donnée à la génération de cash-flow, à la réduction de la dette nette et au renforcement durable de sa compétitivité", précise l'équipementier dans un communiqué.

Le groupe cite également les tensions au Moyen-Orient qui contribuent à la volatilité des prix des matières premières et de certains composants, ainsi que les dernières prévisions de production automobile orientées à la baisse, notamment en Chine.

Les suppressions de postes envisagées concerneraient environ 460 emplois en Allemagne et 310 en France. OPmobility anticipe des coûts de restructuration compris entre 120 et 130 millions d'euros en 2026 pour l'ensemble de ses initiatives d’adaptation et de compétitivité.

En France, OPmobility prévoit de fermer ses sites de R&D de Venette (Oise) et de Labège (Haute-Garonne), conséquence d'une baisse de l'activité de développement de ses clients dans les motorisations thermiques et de l'annulation de projets de motorisations hydrogène aux Etats-Unis et en Europe.

Le groupe prévoit aussi de réduire la capacité de production de son site de Flers-en-Escrebieux (Nord).

En Allemagne, il envisage de transférer la production de son usine de pièces extérieures de Sterbfritz, dans le Land de Hesse, vers d'autres sites allemands.

"Ces mesures doivent permettre d’ajuster les capacités, d’améliorer le taux d’utilisation des actifs industriels et de concentrer les ressources du Groupe sur les activités les plus créatrices de valeur", ajoute OPmobility dans un communiqué.

(Rédigé par Matthieu Huchet, avec Gilles Guillaume, édité par Benoit Van Overstraeten)